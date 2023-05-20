جمال الكشكي: القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة للدولة المصرية

أشاد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة جدة، لافتا إلي أن الرئيس السيسي ذكر اليوم في كلمته الكيان الإسرائيلي بالاسم في محاولاته للاعتداء والحروب التي يشنها على الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"، أن الدولة المصرية منذ إقامة الاحتلال الإسرائيلي وهي تضع القضية الفلسطينية نصب أعينها وتوليها اهتماما بالغا.



وأضاف الكشكي، أن القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة للدولة المصرية والشغل الشاغل لمصر، لافتا إلي أن مصر تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وحق السعب الفلسطينية أن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة".



وأكد أن الدولة المصرية تحرص وتهتم بإنهاء الصراع في السودان سريعا من خلال محاولات عديدة على المستوى الدولي والإقليمي، لأن هذه الحرب لها مخاطر كبيرة.