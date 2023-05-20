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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين ونفوق 6 رؤوس ماشية في حريق بمجمع حظائر بالوادى الجديد

أصيب مزارع ونجله في حريق شب في مجمع حظائر ماشية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، كما نفقت 6 أبقار وتعرضت 4 آخرين لحروق .

وتمكنت وحدات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر على مساحة 50 متر مربع كما وجهت مديرية الطب البيطري أطباء بيطريين لتقديم العلاج والإسعافات العلاجية البيطرية لرؤس الماشية المصابة جراء الحريق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيخ بمدينة الخارجة، وتبين نشوب حريق في 3 حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيح شمال مدينة الخارجة بالقرب من منطقة مفارق حي " الزهور" وتسبب الحريق في إصابة صاحب المزرعة إثر سقوط لوح خشبي عليه ويدعى وليد سعيد عبد العال، 48 سنة، كما أصيب نجله سعد، 14 سنة بضيق في التنفس وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج.

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كما أسفر الحريق عن نفوق 6 أبقار وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة في أنحاء جسم الماشية، في احتراق أجزاء من الحظائر وجرى إنقاذ 4 رؤوس خراف و2 رأس عجل بقري وحصان، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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