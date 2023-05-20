عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس التجمع لـ صدى البلد : يجب مناقشة كيفية تمويل نشاط الأحزاب بالقانون

سيد عبد العال ، رئيس
سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع

قال سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع إن حزب التجمع لديه رؤية خاصة فيما يتعلق بتعديل قانون الأحزاب السياسية المقرر مناقشته فى المحور السياسى بالحوار الوطنى.

وأكد عبد العال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن قانون الأحزاب يجب ان يكون محل نقاش، لأنه يمنع الأحزاب من الوصول لجمهورها ويمنع عضو الحزب أن يعقد ندوة باسم الحزب أو قصر ثقافة على سبيل المثال، اذن هذا القانون لابد من تعديله لأنه فى ظل هذا القانون وجدنا أن الأحزاب تم منعها والإخوان قالت عليها أحزاب كرتونية.

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أنه يجب مناقشة كيفية تمويل النشاط الحزبى للأحزاب وان يكون هناك إصلاح انتخابي في قوانين الانتخابات، كما أنه لا يكون هناك إصلاح سياسي فى ظل استبعاد عملي وقانوني، والإصلاح السياسي يعنى دمج الشباب والمرأة فى العملية السياسية واذا لم يحدث ذلك فهذا يعنى استبعاد ما يقرب من 80% من الشعب المصرى من المشاركة السياسية.

ويواصل الحوار الوطني، غدا، عقد ثاني جلسات المحور السياسي النقاشية، بلجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، ضمن الخمسة لجان المنبثقة من المحور، بحضور المقرر العام والمقرر المساعد للمحور، ومقرري اللجان والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، وممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.

ومن المقرر أن تعقد غدًا أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

كما تخصص على التوازي جلستان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

ويشمل المحور السياسي خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، منها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وناقش الحوار فى الجلسة الأولى موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والعمل الأهلي، حيث شهدت الجلسة الأولى للمحور السياسي، مناقشات موسعة حول قضية "النظام الانتخابي".

سيد عبد العال رئيس حزب التجمع حزب التجمع المحور السياسى تعديل قانون الأحزاب السياسية الحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

انهيار الدولار ومفاجأة بشأن شهادات الـ18% و25%.. ماذا يحدث ببداية التعاملات الأحد

كان عايز يتصور.. رد فعل عنيف لـ عمرو دياب مع معجب| شاهد

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أول رد رسمي من لاعب فنربخشه بعد البصق على تريزيجيه أثناء السجود

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

مفاجأة.. قرار عاجل ضد جمال اللبان و5 رجال أعمال في قضية جديدة

ترشيحاتنا

مفاجأة.. جمال شعبان يكشف عن تحرك محمد رمضان بعد صورة رزم الدولارات

تحدي إندومي حار .. فتاة تبكي على الهواء بعد وفاة شقيقها

سقوط أمطار ونشاط الرياح.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال ساعات

المشاط: جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات

عبد المنعم فؤاد يتابع اختبارات المُحفظين من 14 محافظة للعمل بالرواق الأزهري|صور

رئيس التجمع لـ صدى البلد : يجب مناقشة كيفية تمويل نشاط الأحزاب بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تارت الفراولة بمذاق لا يقاوم

سر خلطة بهارات البطاطس المقلية .. ازاي تعمليها في البيت زي المحلات

بخلاف الكتلة .. علامات تشير للإصابة بـ سرطان الثدي

ماذا يحدث للجسم عند تناول حفنة من مكسرات اللوز يوميًا؟ نتيجة مدهشة

فيديو

الفراخ اتقصقص ريشها .. تراجع أسعار الدواجن والبيض من جديد | فيديو

مشاهد مؤثرة من حفل زفاف ابنة حميد الشاعري.. فيديوجراف

الذهب يستعيد جزءا من خسائره .. والجنيه يتعافى أمام الدولار

عاجل .. الهولندي يحذر من أنشطة زلزالية عنيفة لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ