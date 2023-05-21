عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خيري رمضان ينتقد مشهد جراج بكورنيش الإسكندرية

خيري رمضان
خيري رمضان

انتقد الإعلامي خيري رمضان، مشهد جراج السيارات بكورنيش الإسكندرية بعد تداول صور لموقف سيارات علي البحر.

وقال خيري رمضان خلال برنامج "حديث القاهرة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس،:" هذا الموقف تم انشاؤه عام 2018 وليس حديثا اليوم"

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التأهيل الجارية لمطالع ومنازل الطريق الدائرى بنطاق مناطق صفط اللبن وكعابيش وطرق الخدمة المحيطة به، وذلك ضمن مخطط المحافظة لتوفير السيولة المرورية اللازمة لاستيعاب الحركة المرورية المحيطة بالتحويلات الخاصة بأعمال صيانة منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وتفادى التكدسات المرورية خلال أعمال التطوير الجارية بالطريق الدائرى وإنشاء المحاور الرابطة بين قوسيه الجنوبى والشمالي بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.

أحمد راشد أحمد راشد محافظ الجيزة إسكندرية الصحراوي أعمال صيانة التكدسات المرورية الإعلامي خيرى رمضان أعمال التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة لقاء المعروفة إعلاميا بـ فتاة فيصل

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بعد تأهل الوداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا

غياب نجم الفريق.. شوبير يصدم جماهير الوداد قبل نهائي دوري الأبطال

عايزكم تعرفوا كدا | ميدو يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي بسبب الوداد

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

الغندور يطالب بمحاسبة عضو الأهلي على التصريحات المسيئة بشأن هدف كهربا في الترجي

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الأحد

طارق السيد: خطاب رسمي من الزمالك لـ رابطة الأندية بشأن أزمة أوسوريو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من السعودية بعد توقيع اتفاق الهدنة في السودان

روسيا عن اجتماع مجموعة السبع في اليابان: هيروشيما أفضل تذكير بجرائم الغرب

هل الأموات يسمعون الأحياء؟ اعرف حال المتوفي في القبر

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: التوافق الفلسطيني يمثل 50% من حل القضية

في ليلة ختم القرآن.. وزير الأوقاف: هذا تاريخ جديد لمساجدنا وللدعوة في العالم

شقيق محمد الأدنداني: مات حزنا على رحيل زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقطوه بـ2 مليون.. قبيلة سعودية تقيم حفل زفاف أسطوري لشاب مصري

كتب كتاب 9 أسطر.. صور خطوبة طفلين تثير الجدل عبر السوشيال ميديا

تكلفة بسيطة.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

دراسة صادمة.. هؤلاء هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان

فيديو

بصق على تريزيجيه وهو ساجد.. القصة الكاملة لواقعة مباراة طرابزون وفنربخشة.. فيديوجراف

تفاصيل انهيار منزل في قنا .. وسقوط ضحايا ومصابين | فيديو

قرارات جديدة .. التعليم تجري تعديلات على امتحانات الإعدادية العام المقبل |فيديو

نظام جديد للتأهل لـ كأس العالم .. منتخب مصر أمام فرصة ذهبية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ