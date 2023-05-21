خيري رمضان ينتقد مشهد جراج بكورنيش الإسكندرية

انتقد الإعلامي خيري رمضان، مشهد جراج السيارات بكورنيش الإسكندرية بعد تداول صور لموقف سيارات علي البحر.

وقال خيري رمضان خلال برنامج "حديث القاهرة" والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس،:" هذا الموقف تم انشاؤه عام 2018 وليس حديثا اليوم"

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التأهيل الجارية لمطالع ومنازل الطريق الدائرى بنطاق مناطق صفط اللبن وكعابيش وطرق الخدمة المحيطة به، وذلك ضمن مخطط المحافظة لتوفير السيولة المرورية اللازمة لاستيعاب الحركة المرورية المحيطة بالتحويلات الخاصة بأعمال صيانة منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وتفادى التكدسات المرورية خلال أعمال التطوير الجارية بالطريق الدائرى وإنشاء المحاور الرابطة بين قوسيه الجنوبى والشمالي بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.