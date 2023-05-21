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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية تستقبل كأس العالم لكرة السلة ضمن جولته الدولية

كأس العالم في الإسكندرية
كأس العالم في الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة السلة، في إطار استقبال جمهورية مصر العربية لكأس العالم لكرة السلة ضمن جولته في عدد من الدول من بينها مصر.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة باستقبال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة واستقبال الإسكندرية لكأس العالم لكرة السلة، مؤكدا على دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التي تسهم في تفريغ طاقة الشباب بشكل يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

أكد الشريف أن الإسكندرية دائما جاهزة لاستقبال أي فاعليات وأنشطة رياضية على أرضها، كما أن جميع مؤسسات المحافظة مستعدة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات المتاحة والتي تليق بعروس البحر الأبيض المتوسط وبمكانة الاتحاد المصري لكرة السلة، وبما يساهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

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شهد اللقاء؛ الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور مجدي أبو فريخه رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، والأستاذ عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد، ومندوبي الاتحاد الدولي .

يُذكر أن؛ كأس العالم لكرة السلة وصل إلى مصر أمس السبت، قادمًا من الرأس الأخضر ، وسيغادر مصر ذاهبًا إلى أنجولا ، وقد انطلق الكأس من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم مرورًا بـ32 دولة مشاركة في البطولة، على مدار ثلاثة أشهر، ليعود في ختام الجولة إلى الفلبين .

وبطولة كأس العالم لكرة السلة هذا العام مكونة من ٣٢ دولة، يتم تقسيمها على ٨ مجموعات، حيث تقع مصر في المجموعة الرابعة مع دول المكسيك، وليتوانيا، ومونتينيجرو ، وسوف تقام مباريات مصر في دولة الفلبين.

وكانت أول نسخه لكأس العالم لكرة السلة في سنة ١٩٥٠ بالأرجنتين ، وكأس العالم هذا العام هو النسخه رقم ١٩ ، حيث تبدأ البطولة في ٢٥ أغسطس، وستقام بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا .

وظهرت مصر في ٦ نسخ سابقة، وتعد النسخة القادمة الظهور السابع للمنتخب المصري، حيث كان أول ظهور للمنتخب المصري عام ١٩٥٠ بالأرجنتين، وآخر ظهور كان عام ٢٠١٤ بإسبانيا. وقد احتل المنتخب المصري المركز  الخامس كأحسن تصنيف حققه على مدار التاريخ، وذلك سنه ١٩٥٠.

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