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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 6 حالات بناء مخالف بحي المنتزه ثان في الإسكندرية

إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

دفعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، شرقي الإسكندرية، بحملات ميدانية مكثفة لرصد حالات البناء المخالف وإيقاف التعديات من المهد ، و التصدي بكل حزم للمخالفين، وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للسادة رؤساء الأحياء بحتمية التصدي لأي شكل من أشكال التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف من المهد علي امتداد الأحياء.

وقامت الحملة بحضور وحدة التدخل السريع بالحي، و إدارة المتابعة الميدانية والمشروعات والإدارة الهندسية بالحي، وتم رصد وإزالة ٦ حالات بناء مخالف، وتبين للحملة وجود قطعتي ارض بعزبة البرنس قبلي ، محاطة بسور مخالف بالطوب الأبيض، بعرض ١٠ × ١٠ م ، و ارتفاع ٢ متر.
 

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أما في قطعة الأرض الاخري ، فهي محاطة بسور مخالف بالطوب الأبيض ، ايضا بعرض ١٠ × ١٠ ، و بارتفاع ٢ متر ، و لقد تم إزالة كافة الأسوار حول قطعتي الأرض .

و في سياق توجه الحملة إلي عزبة سيكلام تم رصد قطعتي ارض كلا منهما محاطة بسور مخالف من الطوب الابيض بعرض ٨× ١٠ م ، و ١٠ × ١٠ متر ، و كافة الأسوار بارتفاع ٣ متر ، و تمت الإزالة الفورية من المهد .

واستكملت الحملة جولتها الميدانية في عزبة سيكلام ، و تبين لها وجود اسوار مخالفة بقطعة أرض بعرض ١٠× ١٠ ، و ارتفاع متر .

و وجود سور حول قطعة أرض أخري بنفس العزبة ، و بداخل السور غرفة ، بعرض ٢٠ ×٨ ، و ارتفاع ٣ متر .

وقامت الحملة بإزالة كافة الأعمال المخالفة من المهد ، و تتواصل الحملات ، ردعا للمخالفين و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك ، تطبيقا للقانون بكل حزم .

الاسكندرية الإدارة الهندسية إدارة المتابعة الميدانية اسوار مخالفة أعمال البناء البناء المخالف التدخل السريع

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