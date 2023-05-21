ثمن الخيانة.. إصابة عامل بكسور بعد قفزه من الطابق الثالث في الإسكندرية

هربا من زوج عشيقته

قفز عامل بمنطقة الهانوفيل بالعجمي، غربي الإسكندرية، من الطابق الثالث هربا من زوج عشيقته الذي ضبطه بصحبة زوجته في غرفة النوم، ما أدى إلى إصابته بكسور بالغة.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط شخص من عقار بمنطقة الهانوفيل وإصابته بكسور.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبسؤال المبلغ، المدعو"م.ال" 38 سنة، سائق، قرر أنه أثناء دخوله للشقة سكنه بالطابق الثالث علوي بالعقار محل البلاغ فوجئ بوجود "م.م." 47 سنة، عامل أمن، مقيم بالمنطقة محل البلاغ، صحبة زوجته "ز.م" 36 ربة منزل.

وأشار الزوج في المحضر إلى أن المذكور عندما شاهده قفز من نافذة غرفة النوم محاولاً الهرب، ما أدى إلى إصابته باشتباه كسر بــالحوض وتمكن بمساعدة الأهالي من الإمساك به، بينما تمكنت زوجته من الهرب وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.