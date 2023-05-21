في اليوم العالمي للشاي.. تعرف على قصة اكتشافه

يحتفل العالم يوم 21 مايو من كل عام باليوم العالمي للشاي، وهو المشروب الأكثر استهلاكًا في العالم، وتعد الهند الدولة الوحيدة التي اقترحت فكرة الاحتفال به يومًا عالميًا في اجتماع الحكومية الدولية المعنية بالشاي التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لعام 2015، والذي عقد في سريلانكا.

قصة اكتشاف الشاي

تم اكتشافه صدفة منذ قرابة 5000 عام بالصين، عندما كان الإمبراطور الصينى شين يونج يغلى الماء فى ظل شجيرة الشاى، وسقطت ورقة فى الوعاء فتغير لون الوعاء، وأصبح له رائحة ذكية، فتناول الإمبراطور المشروب ووقع الإمبراطور فى حب هذا المشروب، وهكذا أصبح الشاى ذا مكانة رفيعة.

وهكذا جاءت فكرة مزارع الشاي التي تنتشر في كل أنحاء الصين، خاصة أنها تتميز بكون أشجارها دائمة الخضرة وتحتاج إلى طقس حار رطب، ومن أشهر الدول المنتجة للشاي: الصين وكينيا والهند واليابان وإندونيسيا.