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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معلومات تهمك عند شراء مبرد المياه لتقليل فاتورة الكهرباء

صدى البلد

يقدم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك العديد من النصائح على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك لحث المواطنين على ترشيد الكهرباء عن طريق تعريفهم بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية ومنها مبرد المياه والديب فريز والثلاجة وغيرها الكثير .

ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يصبح الاعتماد على مبردات المياه امرا ضروريا ، حيث تعتبر مبردات المياه المنزلية من الأجهزة التى أصبحت يعتمد عليها المواطنين لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وبالتالى تقليل فاتورة الكهرباء.

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 ولذلك ينصح  جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببعض المعلومات التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية و استهلاك كهرباء أقل وهي كالاتي ..

استخدام مبردات المياه وتقليل استهلاك الكهرباء 

1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها ، و ينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر .

2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.
3-من أفضل صفات مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة .

4- التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال .

5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي علي ثلاجة.

 

 طرق الاستخدام الأمثل للديب فريزر لترشيد الاستهلاك 

1-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .

3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار

4- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.

5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

طرق استخدام الثلاجة لترشيد الكهرباء 

 يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بشكل عام على طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء و السيدات بشكل خاص لكونها المسئول الأول عن إدارة المنزل ، فهناك العديد من السلوكيات التي يقوم بها معظم المواطنين تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء ، وفيما يلي بعض السلوكيات التي يجب التوقف عنها:

1- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة ،
حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر هتساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء .
2- فتح الثلاجة بشكل مستمر ،

3-عدم تكرار فتح باب الثلاجة ويمكن استخدام مبرد مياه او كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

4- إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن للداخل .

5-ترك  مسافه بين الحيطة والثلاجة  لانه يؤثر علي كفاءتها ويجعلها تستهلك كهرباء اكثر  
 

 

 

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