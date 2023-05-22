أبوظبي تحدد فرص استثمار في كوريا الجنوبية بملياري دولار

قال بيان مشترك، اليوم الاثنين، إن مؤسسات أبوظبي حددت فرصا استثمارية في كوريا الجنوبية بنحو ملياري دولار بعد أن اتفق الجانبان على توسيع العلاقات التجارية في يناير، حسبما أفادت رويترز.

و تعهدت خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إلى أبوظبي في يناير بضخ استثمارات تصل إلى 30 مليار دولار في الدولة الآسيوية في قطاعات تشمل الطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

وجاء في البيان الصادر عن بنك كوريا للتنمية وشركة مبادلة للاستثمار أنه “حتى الآن، ساعدت مؤسسات أبوظبي في تحديد فرص استثمارية محتملة في كوريا بما يقرب من ملياري دولار”.

ولم يخض البيان في تفاصيل بشأن الاستثمارات المحتملة.

وتقوم الجهتان باستكشاف فرص الاستثمار منذ القمة.