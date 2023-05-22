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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 22-5-2023

أسعار الذهب في الامارات
أسعار الذهب في الامارات اليوم

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين 22 مايو  2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين :

 

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الامارات اليوم الاثنين  مقابل الدرهم الاماراتي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 24  نحو 245.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 22 نحو 224.75 درهم إماراتى. 

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 21 نحو  214.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 18 نحو  184 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين للجرام عيار 14 بلغت نحو  143 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين  للجرام عيار 12 وصلت نحو 122.50 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين  لـ الأوقية بلغت نحو 7633 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الاماراتى اليوم الاثنين لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1718 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين  لـ الكيلو سجلت نحو 245.429 درهم إماراتى.

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ارتفع مجددا.. أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز2500 جنيه

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

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