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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستضيف الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفن

الملتقى الدولي للتمكين
الملتقى الدولي للتمكين بالفن

 استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات افتتاح الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفنEmpower Her Art Forum"“ ، والذي سوف تستمر فعالياته وحتي 24  من شهر مايو الجاري.

واستهلت فعاليات الملتقى بكلمة ألقاها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، رحب خلالها بالضيوف معرباَ عن سعادته بهذا الملتقي وثقة إدارة الملتقى في اختيار المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لإستضافة فعالياته في نسخته الأولى، والتي تلقي بظلالها على دور المتحف كمؤسسة تعليمية ومنارة ثقافية ومجتمعية وتوعوية تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والأثري والارتقاء بالذوق الفني، وتعريف الجمهور بمختلف أنواع الفنون ولاسيما الفن التشكيلي الذي يمثل جزءً من الحضارة المعاصرة وامتداد للحضارة القديمة.

وأكد على أن مشاركة المتحف في هذا الملتقى يعتبر صورة مكملة لدوره الفعال، خاصة وأن الفن التشكيلي يمثل جزءًا من الحضارة المعاصرة وامتداد للحضارة القديمة، وأن الملتقى ليس فقط لعرض الأعمال الفنية فحسب، بل له بعد تعليمي واقتصادي من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والمحاضرات التي تحتضنها أروقة المتحف والتي تستمر على مدار الأيام القادمة.
كما أنه يهدف إلى إلقاء الضوء على دور الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لجمع الفنانين الدوليين والمصريين وبناء جسور الصداقة والتفاهم بين الدول من خلال الفن، ودعم الفنانات المحترفات في مصر وحول العالم من خلال أعمالهم، وتمكين ودعم المرآة ذات الإعاقة والمكفوفات من خلال عرض مجموعة من لوحات برايل، واللوحات المجسمة التي تتيح الفرصة للمكفوفات الاستمتاع بالفن التشكيلي والتفاعل مع اللوحات.
كما يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع سياسة الدولة المصرية ، ومحور من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والتي تسعى للقضاء على كافة أشكال وأنواع العنف ضد المرأة وتحقيق الحماية الاجتماعية ، ودعم النساء ذوات الإعاقة لتحقيق المساواة والمشاركة الاجتماعية الكافية لتحقيق ذواتهن في العمل وضمان المساواة في توافر الموارد الاقتصادية.

ويتضمن الملتقى عرض مجموعة من الأعمال الفنية المتنوعة بمشاركة 105 فنانة من 35 دولة من مختلف دول العالم لتضم مجموعة متميزة من اللوحات الفنية والفن الرقمي والنحت وفن الفيديو والتصوير الفوتوغرافي والفن المستدام و Installation و NFTs، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش عمل، والحلقات النقاشية، والمحاضرات التعليمية، وإنشاء منصة رائدة لسماع أصوات النساء، وإطلاق الموقع الإلكترونيArtestialعلى شبكات التواصل الاجتماعي خلال انعقاد الملتقى لربط كافة الفنانين من مختلف دول العالم لعرض لوحاتهم والتحدث عن تمكين المرأة وحقوقها

وعلى هامش الملتقى، تُنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجاً سياحياً للفنانات المشاركات في الملتقي ليشمل أهم المزارات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية.

حضر فعاليات افتتاح الملتقى كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السابقة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السابقة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والأستاذة شيرين بدر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ل (Empower Her Art Forum) ، و كريستيان بيرغر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وكانديدو كريس والمستشار الثقافي الإسباني بالقاهرة ، دافيدى سكالمانى مدير المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، وممثلين للمفوضية السامية لشئون اللاجئين. وسفراء كل من قبرص والنرويج وبلجيكا وإستونيا وتركيا وعدد من الشخصيات العامة والفنانين المصريين والدوليين من بينهم الفنانة النحاتة الفرنسية العالمية كاميل كلوديل، والفنانة المصرية زينب السجينى، بالإضافة إلى عدد من المدونين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الدوليين والعرب المتخصصين في الفن.

 

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المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية الملتقى الدولي الأول للتمكين بالفنE التضامن الاجتماعي التشكيلى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة القومي للحضارة المصرية

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