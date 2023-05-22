أخبار الفن | نجل ماجد الكدواني يحتفل بـ حنته .. أنغام ترد على التدخين فى كليبها الجديد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

خلال الأيام الماضية تعرض الفنان محمد رمضان إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من داخل طائرته الخاصة، وبجانبه حزمة من الدولارات.

ردت الفنانة أنغام عن الانتقادات التى تعرضت لها بسبب تدخينها فى كليبها الجديد “ سيبك أنت ” ، والذى طرحته خلال الايام الماضية ، بالإضافة الى رقصها ضمن أحداث الكليب .

وقالت أنغام : هي حالة إنسانية واقعية جدا وأنا شفتها في ناس كتير والكلام اللي كاتبه أمير طعيمة مكنش ممكن نصوره غير بالواقعية دي".

أثارت الفنانة العالمية جينيفر لورانس الجدل ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بالشبشب على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي ، ضمن فاعليات التى تقام حالياً.

احتفل يوسف ماجد الكدواني بحنته ، فى حفل ضم الأهل والأصدقاء ، حيث احتفى بهم عدد من اصدقائهم ، وهانتوا العروسين .

ونشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني ، فيديو للعروسين وهم يرقصان على اغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “ اية اليوم الحلو ده ” .

ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة عبلة كامل، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “ تويتر” .

وقالت منة شلبي : سوال .. السادة القائمين علي مهرجان القاهرة العريق ‏ألم يأت الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل ‏وحتي لو مش عاوزة تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة ‏مفيش منها اتنين أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر ‏ربنا يطول ف عمرها".

ظهر مطرب المهرجانات الشهير “ مسلم ” فى بث مباشر على أحدي التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي .

ولم يظهر مسلم بمفرده هذة المرة ، ولكنه قام بظهور ابنه معه لاول مرة منذ ولاده ، وقد لاحظ الجمهو ان كان تشابه كبير يجمعها .

حذفت عدد من المنصات العالمية أغنية “ أنا دمي فلسطيني ” للفنان محمد عساف ، وهو ما اثار جدلاً واسعاً بين محبيه .

وصرح محمد عساف لإحدى الصحف العربية قائلاً: هذا الاتهام يزيدني شرفًا وانتماءً لوطني فلسطين وقضيّتي العادلة”.