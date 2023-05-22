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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | نجل ماجد الكدواني يحتفل بـ حنته .. أنغام ترد على التدخين فى كليبها الجديد

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

من حذفها إلى التبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

 

خلال الأيام الماضية تعرض الفنان محمد رمضان إلى هجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من داخل طائرته الخاصة، وبجانبه حزمة من الدولارات. 

بسبب التدخين والرقص .. أنغام ترد على جرأتها فى كليب سيبك أنت

ردت الفنانة أنغام عن الانتقادات التى تعرضت لها بسبب تدخينها فى كليبها الجديد “ سيبك أنت ” ، والذى طرحته خلال الايام الماضية ، بالإضافة الى رقصها ضمن أحداث الكليب . 

وقالت أنغام : هي حالة إنسانية واقعية جدا وأنا شفتها في ناس كتير والكلام اللي كاتبه أمير طعيمة مكنش ممكن نصوره غير بالواقعية دي".

فنانة شهيرة تثير الجدل بعد ظهورها بـ شبشب فى مهرجان عالمي

أثارت الفنانة العالمية جينيفر لورانس  الجدل ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي  بعد ظهورها بالشبشب على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي ، ضمن فاعليات التى تقام حالياً.

نجل ماجد الكدواني يحتفل بزفافه على أنغام إيه اليوم الحلو ده

احتفل يوسف ماجد الكدواني بحنته ، فى حفل ضم الأهل والأصدقاء ، حيث احتفى بهم عدد من اصدقائهم ، وهانتوا العروسين . 

ونشر عدد من أصدقاء يوسف ماجد الكدواني ، فيديو للعروسين وهم يرقصان على اغنية الفنان أحمد سعد الشهيرة “ اية اليوم الحلو ده ” .

أرجو قبول سؤالي .. منة شلبي توجه طلبًا لـ مهرجان القاهرة السينمائي

ناشدت الفنانة منة شلبي القائمين على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان القديرة عبلة كامل، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمي “ تويتر” . 

وقالت منة شلبي : سوال .. السادة القائمين علي مهرجان القاهرة العريق ‏ألم يأت الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل ‏وحتي لو مش عاوزة تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة ‏مفيش منها اتنين أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر ‏ربنا يطول ف عمرها".

مسلم يظهر برفقة ابنه لأول مرة في بث مباشر

ظهر مطرب المهرجانات الشهير “ مسلم ” فى بث مباشر على أحدي التطبيقات الخاصة بالتواصل الاجتماعي . 

ولم يظهر مسلم بمفرده هذة المرة ، ولكنه قام بظهور ابنه معه لاول مرة منذ ولاده ، وقد لاحظ الجمهو ان كان تشابه كبير يجمعها .

خطأ أم عن قصد؟.. قصة حذف أغنية أنا دمي فلسطيني لـ محمد عساف

حذفت عدد من المنصات العالمية أغنية “ أنا دمي فلسطيني ” للفنان محمد عساف ، وهو ما اثار جدلاً واسعاً بين محبيه . 

وصرح محمد عساف لإحدى الصحف العربية قائلاً: هذا الاتهام يزيدني شرفًا وانتماءً لوطني فلسطين وقضيّتي العادلة”.

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