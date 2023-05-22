تصرفات استفزازية.. المغرب يدين بقوة اقتحام المتطرف بن جفير المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية المغربية، مساء الإثنين، اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير أمس، المسجد الأقصى المبارك، واصفة الاقتحام بـ"التصرفات الاستفزازية المتكررة".

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة: "المملكة المغربية تدين وبقوة إقدام عضو في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى".

وأكد بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، في العاصمة المغربية الرباط، أن بلاده تدعو إلى "الوقف الفوري لكل هذه الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة".

وأضاف: "نتمنى أن تتوقف هذه الاستفزازات لأن تأثيرها سلبي، ولأنها كذلك تغذي التطرف والعنف في المنطقة".

وكان الوزير المتطرف بن جفير، اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة صباح أمس، متقدما عشرات المستوطنين، حيث أجروا جولة استفزازية في باحاته، فى وقت شددت فيه شرطة الاحتلال من إجراءاتها على أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول الشباب للمسجد ودققت فى هويات المصلين.

وقد قوبل هذا الاقتحام، بإدانات فلسطينية وعربية وإسلامية ودولية شديدة.