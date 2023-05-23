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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حافظوا على تاريخنا.. تعليق لميس الحديدي بشأن إزالة مقابر الشخصيات العامة والتاريخية

مقابر
مقابر

 

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مناشدات اسر الشخصيات العامة والتاريخية   بعدم إزالة مقابرهم  في إطار التطوير والمنفعة العامة قائلة : لماذا نزيل المقابر، ونقترب من التراث؟ الشخصيات العادية مهمة، وأيضا الشخصيات العامة مهمة، منطقة مقابر في الإمام الشافعي والسيدة نفيسة تشهد إزالات واسعة  ".

 

وقالت خلال تقديمها  برنامج “ كلمة أخيرة ”، على شاشة  ON": " هناك إخطاراً  بإزالة مقبرة الشيخ محمد المراغي، فهذه مقابر لشخصيات أثرت في تاريخ البلد.و مبادرة شواهد مصر عثرت على شواهد قبور تعود لألف عام، ومكانش وقتها فيه نقط على الحروف."، متسائلة : " لماذا نزيل المقابر، ونقترب من التراث؟ الشخصيات العادية مهمة، وأيضا الشخصيات العامة مهمة، .وأنا مش عارفة أوجه  رسالتي لمين  من يحمي تراثنا  لكن هكلم كل الناس مجتمع مدني وحكومة، حافظوا على تاريخنا، ومن صنعوا التاريخ، وإلا سنُدهس نحن بعد ذلك."

 

تصنع تاريخ وتشتري  تاريخ


متممة : دول كثيرة تصنع تاريخ وتشتري  تاريخ ولايمكن أن نهدم  تاريخنا ببلدوزر ولانملك سوى التاريخ  .. عاوزين نوسع شارع أو نعمل كوبري  أكيد فيه خبراء  . ولما بتكون فيه إرادة بنلاقي طريق آخر
 

لميس الحديدي إزالة مقابر الشخصيات العامة السيدة نفيسة الإمام الشافعي

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