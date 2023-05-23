أخبار الفن.. أفلام الأجزاء تسيطر على السينما.. أسرار لأول مرة في حياة شيرين عبد الوهاب

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة أبرزها:

حريم كريم وصعيدي في الجامعة الأمريكية.. أفلام الأجزاء تسيطر على السينما

بدأ من أيام قليلة فريق عمل فيلم "حريم كريم" فى تصوير الجزء الثاني منه والذى يحمل اسم "أولاد حريم كريم" ليعيد لأذهان الجمهور أحداث الجزء الأول الذى عرض في فترة التسعينات كما يعيد للأذهان أفلام الأجزاء التي تم الإعلان عنها.

محمد هنيدي في ظهور مميز من المدينة المنورة| شاهد

شارك الفنان محمد هنيدي، صورة من المدينة المنورة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

محمد ثروت يدعو لسمير غانم من الحرم المكي| شاهد

شارك الفنان محمد ثروت، صورة الراحل سمير غانم، من الحرم المكي بعد ادائه العمرة، عبر حسابه على فيسبوك.



حسام مسميني شوكليت وهذه شروط الزواج من بناتي.. شيرين عبدالوهاب تكشف أسرارا لأول مرة

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على احدي البرامج التلفزيونية وكشفت خلال اللقاء رأيها في بعض نجمات الطرب، ومواصفات زوج بناتها، كما تحدثت عن حسام حبيب وكواايس حياتها الشخصية واسباب الخلاف بينهم، وهذه ابرز التصريحات



تكريم سامح حسين في مهرجان تطوان لمسرح الطفل

يكرم مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل بالمغرب الفنان سامح حسين خلال دورته الـ 14 التي تحمل أسم سمير غانم وتقام في الفترة من 1 يونيو إلى 6 يونيو