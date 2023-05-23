متحدث الرياضة: لم نقدم أي دعم مادي للأهلي أو للزمالك منذ فترة طويلة

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تقوم بدعم أندية كرة القدم الجماهيرية، وتحديدًا الأهلي والزمالك، بشكل مادي.

وقال الشاذلي، خلال مداخلة مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "وزارة الرياضة لا تدعم كرة القدم مطلقًا، الأهلي والزمالك لهما ميزانيتهما الكبيرة"، مشيرًا إلى أن الدعم المقدم للأهلي والزمالك هو على سبيل المثال الموافقة على بناء فرع أو استاد لكن في النهاية لا يوجد دعم مادي للأهلي أو الزمالك.

وأكد قائلًا: "لم نقدم أي دعم مادي للأهلي أو للزمالك منذ فترة طويلة".

وتابع: "وقفنا بجوار الاتحاد السكندري وأنشأنا فرعًَا وكذلك الإسماعيلي وأنشأنا فرعًا اجتماعيًا لنادي الإسماعيلي".

وبالنسبة لموقف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، من الاستقالة، قال الشاذلي: "محمد مصيلحي من رؤساء الأندية التي لها باع في نادي الاتحاد السكندري، والوزير وصل لمرحلة متقدمة مع مصيلحي لإقناعه بعدم الاستقالة من منصبه".

وأضاف: "فريق الكرة في الاتحاد السكندري بها استقرار، ولم يحدث حتى الآن استقالة رسمية من مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد".