مش بتدرب مانشستر سيتي ولا ليفربول.. سيف زاهر يعلق على حسرة أوسوريو

علق الإعلامي سيف زاهر، على لقطة حسرة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، بشأن ضياع ركلة جزاء القلعة البيضاء أمام الداخلية.

وكان الزمالك قد تعادل مع الداخلية بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه على أون سبورت: “حسرة ركلة الجزاء هي لقطة الموسم بالنسبة للمدرب أوسوريو، الراجل مستني زيزو يحط ركلة الجزاء، عشان يسبق بالأهداف، فجأة راح الماتش واتعادلوا”.

تعليق سيف زاهر على لقطة أوسوريو مع الزمالك

وتابع: “دي مش حزن دي حسرة، عشان نتكلم بشكل علمي، أوسوريو مدير فني كبير، واحد هيقولي أنت أكيد نظرك ضعف ومش بتشوف، لا هو مدير فني كبير، مشكلته أنه عايز يطبق الفكر بتاعه ومش قادر يشتغل بالقماشة اللي معاه”.

واختتم: “أوسوريو مش قادر يوصل لطريقة اللعب بإمكانيات اللعيبة اللي معاه، دي لاعيبة نادي الزمالك عايزة تلعب بطريقة معينه أنت مش بتدرب مانشستر سيتي ولا ليفربول، لازم تطلع تدريجي”.