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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرات مسيرة.. عدوان تركي جديد على الأراضي العراقية

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت قناة الغدير العراقية بأن محافظة نينوى تعرضت إلي قصف من قبل الطيران التركي المسير .

وكانت الجمعة الماضية قصف الطائرات الحربية التركية، أربع قرى في منطقة نهيلي ضمن حدود العمادية (آميدي) التابعة لمحافظة دهوك في اقليم كردستان.
 
 
وذكرت مصادر إعلامية كردية شبه رسمية أنه في الساعة العاشرة من صباح الجمعة الماضية قصفت الطائرات الحربية التركية قرى جوهرز ودردورين وسرجالي وصغيري عند سفح جبل متين في منطقة نهيلي ضمن حدود قضاء العمادية".
 
وبحسب تلك المصادر فإن "ثلاث من القرى المذكورة يسكنها مزارعون وأصحاب مواشي وقرويون وأثارت القصف حالة من الذعر والخوف بين الأهالي خاصة وأن المنطقة دخلت في موسم حصاد الحبوب".

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