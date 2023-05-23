استجابة لمطالب المواطنين.. إزالة الإشغالات على كورنيش مسجد المرسى أبو العباس بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحي الجمرك بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات على المساحة الشاطئية غير المؤجرة أمام مسجد المرسى أبو العباس بنطاق حي الجمرك.

يأتي هذا استجابة لشكاوى بعض المواطنين من قيام بعض الأشخاص بتأجير المقاعد لهم بشكل مغالي فيه وغير مرخص، وافتراشها المساحة الشاطئية بغير وجه حق.

وقال الشريف: "لن نسمح بأية تعديات أو إشغالات غير قانونية أو استغلال المواطنين على شواطئ الإسكندرية"، مؤكدا على أن الكورنيش متنفس طبيعي للجميع وليس من حق أي شخص منع المواطنين من التمتع به أو فرض اكراميات عليهم .

وخلال الحملة التي قادها الدكتور/ محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندسة /نهى خليفة رئيس حي الجمرك، تمت إزالة التعديات والإشغالات علي المساحة الشاطئية غير المؤجرة أمام مسجد المرسى أبو العباس، ومصادرة كميات كبيرة من الكراسي والترابيزات، والشماسي .

ومن جانبه؛ أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، استعدادا الإدارة لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى التالية:(٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ _٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠)، أو عبر موقع الإدارة الرسمي:

Www.catr.gov.eg