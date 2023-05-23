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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات عسكرية بحرينية تصل إلى السعودية.. ما السبب

البحرين علم
البحرين علم

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بانطلاق  فعاليات التمرين الأمني المشترك بين الحرس الملكي السعودي والحرس الملكي البحريني ”حارس” في مدينة تدريب الحرس الملكي بالرياض. 

يأتي ذلك ضمن التعاون والتنسيق المستمر بين رئاسة الحرس الملكي السعودي والحرس الملكي البحريني وبإشراف مباشر من  الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي البحريني ورئيس الحرس الملكي السعودي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري.


وقام بافتتاح التمرين، رئيس هيئة العمليات المشرف العام على التمرين المشترك، اللواء الركن محمد بن سعيد العمري، وبحضور جميع المشاركين والمساندين للتمرين .


وخلال الحفل ألقى اللواء الركن العمري، كلمة رحب فيها بالمشاركين من الحرس الملكي البحريني في بلدهم الثاني، ناقلاً توصية معالي رئيس الحرس الملكي السعودي الفريق الأول الركن سهيل المطيري، بأن يعمل الجميع بجد واجتهاد لتحقيق تطلعات القيادة في البلدين.


وقدم قائد التمرين العميد الركن سلطان بن خليل بن هدلان، إيجازاً عن التمرين المشترك " حارس " بمشاركة قادة المجموعات من الجانبين السعودي والبحريني.


يذكر أن التمرين المشترك ”حارس ”هو الأول من نوعه بين القطاعين ويأتي تأكيداً على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، التي تعد أنموذجاً وتعكس واقعاً لوحدة المصير المشترك.


ويهدف التمرين إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب العسكرية والأمنية بين البلدين الشقيقين ورفع كفاءة المشاركين في مهام أمن وحماية الشخصيات والأسلحة والرماية والعمليات الخاصة. 

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