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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة تثقيفية بمكتب بريد نخل عن مشورة المقبلين على الزواج

توعية المقبلين على
توعية المقبلين على الزواج بنخل

نفذت الإدارة الصحية بنخل محافظة شمال سيناء ،  ندوة تثقيفية بمكتب بريد نخل
 عن مشورة المقبلين على الزواج ، وذلك تحت إشراف محمد نصر أبو الغيط مراقب أول الثقافة الصحية ومسئول التربية السكانية بإدارة نخل الصحية ،و محمود رمضان صالح مراقب أول الترصد بالإدارة .، بناء على تكليفات الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بشمال سيناء  ،و الدكتور أسامة سالم مدير عام الطب الوقائى بشمال سيناء ، والدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى ،والدكتور  محمود فتحى مدير الإدارة الصحية بنخل.

 

الأمراض الحرجة:

 

 تم عرض عدة نقاط من اهمها   :
 أهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج. ،و الأمراض الحرجة التى تؤثر على الحمل والانجاب. ،و زواج الأقارب والأمراض الوراثية.،و إجراء الفحوصات اللازم إجرائها قبل الزواج.
 

حيث تشمل الخطوات : ( الكشف المبكر عن الإلتهاب الكبدى الوبائى B والإلتهاب الكبدى الوبائى C وفيروس نقص المناعة بالإضافة السكرى وإرتفاع ضغط الدم والسمنة وتحاليل فصيلة الدم ومعامل RH والهيموجلوبين )
كما تم التأكيد  على أهمية المشاركة الإيجابية فى المبادرات الرئاسية مثل : 

مبادرة صحة المرأة المصرية ،ومبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى.، مع  تواجد فريق تطعيم الكورونا يوميًا بمكتب صحة نخل.

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تنفيذ مبادرة معا للقمة لطلاب الثانوية العامة في شمال سيناء

نخل المقبلين الزواج توعية مشورة

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