الجامعة العربية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمنتدى التعاون العربي الصيني

عُقد بمقر الأمانة العامة اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما يومي 29و 30 من الشهر الجاري،في الصين.

ترأس الاجتماع التنسيقي السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء، وترأس وفد الأمانة العامة السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن أعمال الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، وكذلك ترتيبات الإعداد لهذه الدورة، وذلك من أجل تدعيم أواصر التعاون مع الجانب الصيني وفقاً لتوجهات قادة الدول العربية ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.