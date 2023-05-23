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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، دخول إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي، قائمة اهتمامات النادي الأهلي، تحسبا لرحيل حمدي فتحي لاعب الفريق، في الصيف المقبل.

كانت تقارير صحفية أكدت مؤخرا اهتمام نادي الوكرة القطري بالتعاقد مع حمدي فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" خاص.. إمام عاشور وبوبو على رأس قائمة التعاقدات للنادي الأهلي وسيتم التعاقد مع أحدهما في حالة رحيل حمدي فتحي نهاية الموسم الجاري".

أحمد حسن

 

وانضم إمام عشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزمالك، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

انتهاء موسم إمام عاشور

يذكر أن نادي ميتلاند الدنماركي،أعلن الشهر الماضي عودة إمام عاشور إلى مصر لتلقي العلاج بعد انتهاء موسمه بسبب الإصابة، مما زاد التكهنات حول اقتراب الدولي المصري من الانضمام إلى النادي الأهلي.

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