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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ الطلبة والمتزوجين.. غرامة 50 جنيها حال ارتكاب هذا الفعل.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر البطاقة الشخصية ، أحد أهم المستندات التي يستخرجها المواطن المصري، والتى يأتي دورها في المؤسسات الحكومية والخاصة أيضا ، حيث أن التعاملات الرسمية لا تكتمل إلا بوجودها ، كونها  المستند الرسمي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق  . 

 

ويتساهل العديد من المواطنين لاسيما الطلبة والمتزوجون، في تحديث بيانتهم الجديدة في البطاقة، الأمر الذي يعرضهم لغرامة مالية قدرها 50 جنيه .

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ونصت المادة رقم 53 من قانون الأحوال المدنية، على أن يتلزم المواطن بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ التغير الذي طرأ على حياة المواطن.

 

وطبقا للقانون ، إذا طرأ تغير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته . 

 

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

 

1- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

2- 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

3- 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

4- 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).

5- 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .

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