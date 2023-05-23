البنك الأفريقي: زيادة تمويلات المياه في برنامج نُوَفِّي إلى 2.2 مليار دولار

قال أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أن مصر أطلقت مبادرة هامة لدفع جهود التنمية في قطاع المياه والغذاء والطاقة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

جاء ذلك خلال كلمته الرسمية ضمن حفل افتتاح الدورة 58 من الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ورؤساء عدد من الدول والحكومات الأفريقية، وأكثر من 4000 مشارك من مؤسسات التمويل الدولية والأفريقية.

وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أنه في ضوء سعي الدول الأفريقية لتعزيز جهود العمل المناخي في ظل مساهمتها بنسبة 3% فقط من الانبعاثات الضارة، فقد أطلقت مصر هذه المبادرة الضرورية لتعزيز العمل المناخي من خلال حشد استثمارات مناخية بقيمة 14 مليار دولار لتعزيز الأمن المائي والغذائي والطاقة.

وتابع: البنك الأفريقي للتنمية يعزز جهوده لدعم محور المياه ضمن البرامج من خلال حشد تمويلات من شركاء التنمية بقيمة 1.4 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات تحلية المياه ودعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية".

وأضاف رئيس البنك: يسعدنا أن نعلن أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البنك الأفريقي للتنمية سيعمل على زيادة هذه التمويلات المتاحة من شركاء التنمية لنحو 2.2 مليار دولار.

جدير بالذكر أن محور المياه ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" يتضمن 3 مشروعات رئيسية، الأول في قطاع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، حيث من المستهدف تنفيذ 5 محطات بقدرات 525 ألف متر مكعب يوميًا، قابلة للزيادة إلى 1.75 مليون متر مكعب يوميًا، ثانيُا من المستهدف تنفيذ مشروع توسيع نطاق الري باستخدام الطاقة الشمسية لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، بالإضافة إلى تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية، ويعزز المشروع كفاءة استخدام المياه ويزيد من الإنتاجية ويبلغ عدد المستفيدين 7.5 مليون مستفيد من المزارعين والأسر في المناطق الريفية، سيتم تنفيذ المشروع في الأراضي الزراعية القديمة التي تستخدم الري التقليدي وسيمكن المشروع من اتخاذ تدابير فعالة في نحو 500 ألف فدان تغطي عدة قنوات كاملة في وادي النيل والدلتا.

وساهم البنك في تمويل مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد من أكبر المحطات من نوعها بالشرق الأوسط، حيث تعمل على معالجة 2.5 مليون متر مكعب مياه يوميًا، كما ساهم البنك في تمويل محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبورواش، وتبلغ الاستثمارات التراكمية للبنك في مصر نحو 6.7 مليار دولار تتنوع في مختلف القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه ومحطات الصرف الصحي والنقل والخدمات المالية.

ووافق البنك الأفريقي للتنمية، على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل “الرنمينبي” (العملة الصينية) لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.