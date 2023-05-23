عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي.. غدا

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي،  غدٍ (الأربعاء)، في مقرها بجدة، وذلك بدعوة من دولتي فلسطين والأردن. 

وبحسب بيان لمنظمة التعاون الإسلامي قام  الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين يستهدف بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

وذكرت المنظمة؛ انه من المقرر أن يخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين طه، الاجتماع للاطلاع على التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

منظمة التعاون الإسلامي تأمل في إنهاء إعلان جدة النزاع بالسودان

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين الأردن الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى منظمة التعاون الاسلامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في الأجور والمعاشات بداية يوليو المقبل

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

بفرمان كولر.. شوبير يعلن انتهاء موسم ثنائي الأهلي

320 جنيها خلال ساعات|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شرط لإتمام الصفقة.. الأهلي يحسم قراره بشأن ضم إمام عاشور

تنخفض 130 جنيهًا هنا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

في الأسانسير وشقتها.. قصة طالبة الإسكندرية مع حارس العقار|التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

منظمة التعاون الإسلامي توجّه نداءً عاجلاً بتقديم المساعدة للسودان

غدا.. منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان

ترشيحاتنا

في شرم الشيخ.. السيسي يبحث تعزيز التبادل التجاري والاستثمار مع رئيس زيمبابوي

أخبار الفن |أخر تطورات الحالة الصحية لـ أشرف مصيلحي .. تصريح صادم من شيرين عن إليسا

صدمة جديدة..توقعات بإدراج لبنان فى القائمة الرمادية لغسل الأموال

بقرار الرئيس السيسي.. مستشارين جدد بمجلس الدولة من دفعة 2020

الرئيس السيسي يلتقي سكرتير عام منظمة الكوميسا

السيسي يلتقي رئيس وزراء جمهورية بوروندي بشرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ارتداء الأميرة رجوة اللون الأبيض في الحنة.. مصممة الفستان تكشف مفاجأة

تتخطى ربع مليون جنيه.. سعر إطلالة درة يثير الجدل

طريقة عمل مخبوزات الكايزر الدايت بدون دقيق

لطلاب المدارس.. تناول هذا الطعام يساعد على التركيز فى الامتحانات

فيديو

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

في المصعد.. تفاصيل مؤلمة بحادث طالبة الإسكندرية وحارس العقار

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار يتراجع | تفاصيل

شيرين عن إليسا: لما بتغني بحس إنها ماسكة على الناس شيكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ