اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي.. غدا

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، غدٍ (الأربعاء)، في مقرها بجدة، وذلك بدعوة من دولتي فلسطين والأردن.

وبحسب بيان لمنظمة التعاون الإسلامي قام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين يستهدف بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى.

وذكرت المنظمة؛ انه من المقرر أن يخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين طه، الاجتماع للاطلاع على التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس الشريف بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة.