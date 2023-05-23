رفض غريب.. موقف غامض من البنتاجون بشأن الوضع في باخموت |تفاصيل

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، ترفض الإفصاح عن تفاصيل الوضع في "باخموت" أو تأكيد سيطرة روسيا بالكامل على المدينة.

وكان المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، قد قال اليوم الثلاثاء، إنه برفضها قبول هزيمة نظام كييف، يمكن للولايات المتحدة المضي قدمًا في عملية في أوكرانيا.

وقال ماكجريجور: "لا يزال هناك دعم في واشنطن لـ كييف.. أخشى أن القوات الجوية والبرية الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع قوات الناتو، قد يتم جلبها إلى أراضي غرب أوكرانيا في اللحظة الأخيرة من أجل محاولة بطريقة ما لإنقاذ الحكومة الأوكرانية من الإبادة الكاملة”.

وأشار إلى أنه “بعد سقوط باخموت، بدأوا يتحدثون حتى في البيت الأبيض عن استحالة الفوز بالقوات المسلحة لأوكرانيا”.

وحذر ماكجريجور، من أنه على خلفية هذا الوضع الحرج في الغرب، قد يتخذون قرارًا بشأن تدخل مفتوح، مما سيترتب عليه عواقب وخيمة.

وقال: “أفضل طريقة لحل الأزمة هي إعلان أوكرانيا دولة محايدة، كما اقترحت موسكو حتى قبل تصاعد الموقف. ومع ذلك، فقد ضاعت هذه الفرصة بالفعل بسبب خطأ الدول الغربية”.