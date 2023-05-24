نشرة الفن.. سر بكاء دينا الشربيني في الرياض .. عمرو مصطفى ينهي خلافه مع ورثة أم كلثوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض وعمرو مصطفى ينهي خلافه مع ورثة أم كلثوم.
تعرف على سبب بكاء دينا الشربيني في الرياض.. فيديو
لم تتمكن الفنانة دينا الشربيني من تمالك دموعها أثناء حضور عرض فيلمها يوم ١٣ في الرياض بسبب الحديث عن والدها.
ياسر جلال يكشف حقيقة عودته لمسلسل ألف ليلة وليلة
نفى النجم ياسر جلال، ما تردد فى الفترة الأخيرة عن عودته لمسلسل "ألف ليلة وليلة"، وأكد أنه اعتذر بشكل نهائى للشركة المنتجة عن المسلسل فى العام الماضى.
توم هانكس وسكارليت جوهانسون مع أبطال فيلم Asteroid City على السجادة الحمراء في كان
حضر كل من توم هانكس وسكارليت جوهانسون عرض فيلمهما الجديد Asteroid City، الذي يضم عدد كبير من نجوم هوليوود بمهرجان كان السينمائي الدولي.
عمرو مصطفى ينهي خلافه مع ورثة أم كلثوم
حرص المحامي ياسر قنطوش على توجيه الشكر للمطرب عمرو مصطفى بعد إنهاء خلافه مع ورثة أم كلثوم بعد تجسيدها بالذكاء الاصطناعي.
طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم البعبع.. فيديو
طرحت الشركة المنتجة لفيلم البعبع، للنجم أمير كرارة، الإعلان التشويقي الأول استعدادًا لطرحه فى موسم عيد الأضحى القادم.
فين ديزل يكشف عن جزء جديد من سلسلة Fast & Furious بقيادة نسائية
كشف النجم فين ديزل عن بدء التحضير لمجموعة من الأفلام المنبثقة عن سلسلة Fast & Furious منها جزء خاص بقيادة نسائية.