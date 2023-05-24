البيت الأبيض يستبعد اللجوء إلى الدستور لحل أزمة سقف الدين

كشف البيت الأبيض أنه لا ينوي في الوقت الراهن اللجوء إلى المادة 14 من الدستور الأمريكي لرفع سقف الدين ومنع تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الثلاثاء، إن هذ الأمر "لن يحل تلك المشكلة التي نواجهها راهنا"، في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مشاورات حول الميزانية مع الجمهوريين في الكونجرس.

وبشأن إمكانية تمديد سقف الدين لفترة قصيرة لاتاحة مزيد من الوقت لفريقي البيت الأبيض والكونجرس للتشاور، قالت جان بيير إن حلًا كهذا "ليس مطروحًا".

وأشارت كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي: "سنستمر في عقد المشاورات بشأن سقف الدين ولا تزال هناك خلافات مع الجمهوريين"، لافتة إلى أن عواقب التخلف عن سداد الديون لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة ستكون وخيمة على الشعب والاقتصاد الأمريكيين.

وأوضحت بيير، أن هناك مجال للاتفاق على سداد الدين، مشيرة إلى أن مفاوضات رفع سقف الدين لا تزال صعبة، لكن الاجتماعات الأخيرة كانت مثمرة.

وأجرى بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي 3 جولات من المحادثات في محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الراهن حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء باستحقاقاتها.

ووصف بايدن، محادثاته مع مكارثي، حول رفع سقف الدين بـ"الإيجابية"، وذلك على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.

ودعا بايدن إلى أهمية إجراء مفاوضات بنوايا حسنة للتوصل إلى اتفاق.

من جهته، وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي، اجتماعه مع الرئيس بايدن بـ"البناء والإيجابي"، مضيفا أنه سيجتمع مع الرئيس بايدن يوميا لحين التوصل إلى اتفاق يجنب الحكومة الأمريكية خطر عدم الالتزام بسداد ديونها.