احمى نفسك من الإصابة بمرض السرطان.. بـ6 طرق فعالة

يعد مرض السرطان من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة ، تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية، ويكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة الكبيرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

طرق الوقاية من الإصابة بالسرطان





ويعد السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم، ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التقنيات التي يتم اكتشافها للكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.





وقد حدد الأطباء عدة طرق لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك الطبي، ومن أبرزها ما يلي :



- الإقلاع عن التدخين:

و إذا كنت تُدخِّن، فأقلِع عن التدخين. أما إذا لم تكن تدخن، فلا تُقدِم علي تلك العادة من الأساس. يرتبط التدخين بعدة أنواع من السرطان، وليس فقط سرطان الرئة. وسيقلل الإقلاع عن التدخين الآن من خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.



- تجنب التعرض المفرط للشمس :

ويمكن أن تزيد الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تأتي من الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويمكنك تقليل مدة تعرضك لأشعة الشمس بالبقاء في الظل أو ارتداء ملابس واقية أو وضع مستحضر واقٍ من الشمس على جسمك.



اتباع نظامًا غذائيًا صحي :

واختيار نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات، والحبوب الكاملة ومصادر البروتين خفيفة الدهن.،والقليل من تناول اللحوم المصنعة.

طرق الوقاية من الإصابة بالسرطان



- ممارسة التمارين الرياضة معظم أيام الأسبوع :

ويرتبط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان. لذا حاول تخصيص 30 دقيقة على الأقل لممارسة التمرينات الرياضية معظم أيام الأسبوع. وإذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام، فابدأ ببطء حتى تصل إلى 30 دقيقة أو أكثر.



- الحافظ على وزن صحي :

وقد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان. احرص على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه من خلال الجمع بين الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



- تناول المشروبات الكحولية باعتدال :

وإذا اخترت أن تتناول المشروبات الكحولية، فاشربها باعتدال، بالنسبة إلى البالغين الأصحاء، يعني التناول المعتدل تناول حتى مشروب كحولي واحد في اليوم للنساء وحتى مشروبين في اليوم للرجال.