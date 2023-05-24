كفر الشيخ.. تحرير 27 مخالفة تموينية في حملة علي المخابز ببيلا

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شارك في الحملة أيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، ورؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقرى، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

وأشار «ساطور»، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات ( 18 محضرا نقص وزن - 6 محاضر عدم نظافة - 3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.