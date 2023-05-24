عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التعاون الدولي تبحث مع البنك الآسيوي للاستثمار وضع استراتيجية مستقبلية للشراكة الإنمائية

وزيرة التعاون الدولي
وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة  التعاون الدولي، نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لودجر شوكنيشت، نائب رئيس البنك للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك، وكونستانتين ليميتوفسكي، نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار، بمشاركة فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والبنك، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22-26 مايو الجاري.

وخلال الاجتماع، أعربت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير الحكومة للشراكة المتميزة التي تجمع مصر بالبنك منذ أن أصبحت عضوًا في عام 2016، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.

وزارة الخارجية | التعاون الدولي الإماراتية تعلن تغيير مسماها الرسمي

التعاون الدولي تبحث استعدادات الحوار السنوي مع التصدير والاستيراد الكوري.. يونيو المقبل

كما أشادت بدور البنك في تمويل المرحلة الثانية من برنامج  خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية، والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي، حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.

كما بحث الجانبان، أسس الشراكة المستقبلية بين مصر والبنك، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات المدرجة في محفظة الشراكة المستقبلية وعلى رأسها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، والذي سيتم تمويله بالشراكة بين البنك الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، في ضوء جهود  الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية المستدامة.

وشددت "المشاط" على أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، وأن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية وجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم جهود التنمية وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وأشارت إلى التعاون العميق بين مصر والبنك والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في مصر خلال سبتمبر المقبل في مصر، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر من خلال دعم أولويات الحكومة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، الذي يحدد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية، وتعزيز المشروعات من خلال المساعدات الفنية وحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.

من جانبهم، أعرب ممثلوا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديرهم للشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على تنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.

وفي ختام الاجتماعات، وقع الجانبان الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي "الليبور"، وهو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى. 

وتعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وزارة التعاون الدولي البنك الأسيوي للتنمية الدكتورة رانيا المشاط اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه دفعة واحدة|هزة قوية تضرب الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 الآن مفاجأة

6 جنيهات مرة واحدة|الدولار يتلقى ضربة قوية بالسوق السوداء بعد قرار البنك المركزي

أول تصريحات لـ كريستيانو رونالدو بعد سجوده في الدوري السعودي

بفرمان من الكاف.. نادي الزمالك مهدد بالغياب عن دوري أبطال إفريقيا

محاولة يائسة للوقيعة بين الدول.. الخارجية ترد على البيان الإثيوبي بشأن القمة العربية

شوبير يوجه صدمة لجماهير النادي الأهلي قبل نهائي إفريقيا

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

صدمة جديدة للأهلي| شوبير يعلن إصابة حارس مرمي الفريق قبل نهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

هالة السعيد تبحث سبل التعاون مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا

ترشيحاتنا

سافر روندا.. حقيقة اختطاف لاجئ أفريقي من منزله بالقاهرة

وزير المالية: القطاع الخاص قاطرة التنمية والتشغيل ومصر تراهن عليه

موعد صرف معاش شهر يونيو 2023| اعرف طرق القبض بدون الذهاب للبنك

رسميا.. تركيا تعلن عن إعداد خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع روسيا

جانتس لـ نتنياهو: سنهُز إسرائيل إذا عدت إلى الإصلاحات القضائية

حقيقة توجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل وتحصيل مبالغ مالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماتت بسنت.. قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية

احترسي.. المضمضة بالماء والملح تصيبك بمشاكل صحية خطيرة

شاهد.. شجار عنيف يندلع بين ركاب في مطار شيكاغو بأمريكا

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

فيديو

25 ألف جنيه| للمطلقات.. طريقة الحصول على معاش وتعويضات؟

شاهد.. آخر مستجدات سعر الذهب والدولار محليا وعالميا اليوم الأربعاء | تفاصيل

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ