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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركوا أولادهم بدون طعام..

6 أطفال بينهم رضيعة.. قرار عاجل من السلطات الكويتية بترحيل مصري وزوجته

الكويت - علم
الكويت - علم

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن زوجين مصريين يقيمان بالكويت أقدما على ترك أطفالهما الستة وحدهم داخل شقتهما دون طعام ليومين، حتى اكتشفت الشرطة الأمر وذلك بسبب خلافات أسرية بينهما.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد وجه بعدم تجديد إقامات الزوجين وأطفالهما الستة ومنحهم إقامة مؤقتة تنتهي مع نهاية العام الدراسي. 

وأشارت الصحيفة إلي ان قرار الوزير بعد جاء بعد رفع تقرير من الشرطة المجتمعية تضمن وجود خلافات أسرية بين الزوجين، وعلى إثر هذه الخلافات أقام الأب لدى أحد أصدقائه وتركت الأم الشقة التي تقيم فيها مع أبنائها دون أن تترك لهم أي طعام، الأمر الذي استلزم أن يتناوب طفلان في الذهاب إلى المدرسة لرعاية شقيقتهما الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 3 أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن ابنة الوافدين اتصلت على عمليات وزارة الداخلية، فتم استدعاء الزوج، حيث أفاد بأنه تم الاستغناء عنه وأصبح من دون عمل، وعلى إثر ذلك وقعت خلافات مع الزوجة مما اضطره إلى أن يغادر مسكن الزوجية منذ 4 أشهر ويقيم لدى صديقه، أما الزوجة فقالت إنها لم تعد تقوى على رعاية الأطفال وليس لديها ما تنفقه عليهم وتوجهت للإقامة عند صديقتها.

وأضاف المصدر :  أنه تم تسجيل قضية بحق الزوجين بعنوان الإهمال في رعاية قاصر، كما تم وضع الزوجين والأطفال الستة على بند عدم تجديد إقامات ومنح كامل أفراد الأسرة إقامة مؤقتة مع منع التجديد لهم وإبعادهم إلى وطنهم.

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