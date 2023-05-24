كارثة في كييف.. روسيا تستهدف قائد القوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ في خيرسون

أفادت وكالة سبوتنيك نقلا عن مصدر، اليوم الأربعاء، أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اصيب في رأسة جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت مركز قيادة أوكراني قرب خيرسون في أوائل مايو الجاري.

وأضاف المصدر، أن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، يخضع في الوقت الحالي لعملية جراحية في الرأس بعد إصابته جراء الضربة الصاروخية الروسية.

واشار المصدر إلى أن زالوجني لن يتمكن من مواصلة أعمالة في وزارة الدفاع الأوكرانية بعد الإصابات التي تلقاها نتيجة الضربة الصاروخية الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الصراع حول مدينة باخموت الاستراتيجية بين القوات الروسية والأوكرانية مازال محتدما في ظل توقعات بقيام الجانب الأوكراني بهجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المدينة.

وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي يشدد فيه الجانب الروسي قبضته على المدينة للحفاظ على المكاسب التي حققها حتى الآن خلال المواجهات الشرسة بين الطرفين.