مجلس الأعمال الأفريقي: ندعم المرأة في مختلف المجالات

أكدت أماني عصفور، رئيس مجلس الأعمال الأفريقي، أن المجلس صدر من أجل تذليل العقبات التي يواجهها القطاع الخاص في أفريقيا، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تحقيق اجندة التنمية في القارة الأفريقية.

وقالت أماني عصفور، خلال تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز”، أن مجلس الأعمال الافريقي، هو المظلة التي تعمل على تعزيز الإستثمارات بالقارة الأفريقية، خاصة أنه يشمل في عضويته جميع الاتحادات الكبرى وشركات القطاع الخاص، في القارة الأفريقية.

وتابعت رئيس مجلس الأعمال الأفريقي: أنشأنا أكثر من 20 لجنة متخصصة في كافة المحالات منها لجان في مجال التجارة والإستثمار والطاقة والزراعة والغذاء، إضافة إلى صناعة المعادن

أهمية التجارة مع القارة الأفريقية.

وأشارت أماني عصفور إلى أن المجلس يساهم في دعم المراة بمختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية، إضافة إلى أنه يعمل على تعزيز وعي المصدرين بأهمية التجارة مع القارة الأفريقية.