بـ عود كبريت | طالبة تنهي حياة 19 شخصا في أمريكا الجنوبية

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن حريق ينهي حياة ١٩ شخصا، غضبت طالبة من مصادرة هاتفها فأضرمت حريقا في مسكن مدرستها في غويانا في أمريكا الجنوبية.

أسفر الحادث عن ١٩ قتيلا، منهم 18 تلميذة وصبي واحد وهو ابن مديرة المسكن، أما الطالبة الجانية فقد نجت من الحريق، لكنها أصيبت بجروح وتعالج حاليا في المستشفى تحت مراقبة الشرطة.

ذكرت الشرطة، أن الطالبة أعترفت بوقوفها خلف الحريق وأنها بعد مصادرة هاتفها ذهبت ليلا إلى المرحاض ورشت مبيدا حشريا على ستارة وأضرمت النار فيها بعود ثقاب.

ووفقا لتقرير الشرطة، فإن التلميذات الناجيات قلن إنهم كانوا نائمات وقد استيقظن بسبب الصراخ.. وقد رأوا النار والدخان في المرحاض، التي سرعان ما انتشرت في أنحاء المبني.

أعلنت السلطات في غويانا، حدادا وطنيا لثلاثة أيام على ضحايا هذه الكارثة.