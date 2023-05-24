قصة أمراة لا تشعر بالألم مطلقا.. سيدة إسكتلندية لا تتناول المسكنات أبدا

كشفت فضائية العربية، عبر تقريرعن سيدة خارقة لا تشعر بألم الاحتراق أو كسر العظام ولا تتناول مسكنات حتي بعد إجراء عمليات جراحية، جعلت هذه السيدة نفسها أن تكون مصدر إلهام عدة دراسات تجري، من أجل تطوير مسكنات خارقة.



ووفقا للبروفيسور جيمس كوكس بكلية طب جامعة لندن، فإن فريق من الكلية في لندن حدد حالتها ب اكتشاف المتغير الجيني المسمى faah-out، الذي يعمل على إلغاء تنشيط الاصدار الطبيعي، مضيفا أن هذا الاكتشاف الجذر الجيني للنمط الفريد لكاميرات لحظة كثيرة للغاية، سوف تكون النتائج نقطة أنطلق نحو مزيد من الأبحاث.

وأوضح التقرير، إنها سيدة إسكتلندية جوكاميرون البالغة من العمر ٧٤ عاما، قصتها أذهلت العالم قبل سنوات فهي واحدة من شخصية فقط معروفين " يحملان جينا فريدا" يمكنها من العيش بدون قلق أو خوف أو حتى ألم جسدي.