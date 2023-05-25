عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر

أرشيفية
أرشيفية

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا، فجر الخميس، ما تسبب بإصابة 8 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم وصفت حالته بالحرجة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما تحاصر أحد المنازل".

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

منذ بداية 2023.. الاحتلال يهدم 119 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

وقالت "وفا" إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة".

وأضافت أن "قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، وكذلك منعت مئات مركبات الإسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة".

فلسطين إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي مخيم عقبة جبر عقبة جبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

قرار في الأهلي بشأن كهربا

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

منذ بداية 2023.. الاحتلال يهدم 119 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

ترشيحاتنا

دعاء قضاء الحاجة في قيام الليل لايرد .. أدركه بـ 4 كلمات

طريقة سحرية لحل مشكلة امتلاء ذاكرة الموبايل .. لازم تجربها

أمطار رعدية على 3 مناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الخميس

هاجس الإصابة بالأزمة القلبية .. كيف تواجهها؟

شبانة : أزمة كبرى تضرب الزمالك بسبب أوسوريو

إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام قشور الرمان؟ .. نتائج مدهشة

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ