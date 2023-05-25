إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي مخيم "عقبة جبر" جنوب مدينة أريحا، فجر الخميس، ما تسبب بإصابة 8 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم وصفت حالته بالحرجة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، كما تحاصر أحد المنازل".

وقالت "وفا" إن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة 8 أشخاص بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة".

وأضافت أن "قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منه، وكذلك منعت مئات مركبات الإسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة".