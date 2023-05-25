«المركز الأشعري» يعقد لقاء تثقيفيًا لوعاظ وواعظات الأزهر بالإسكندرية

عقد مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف لقاءًا تثقيفيًا لوعاظ وواعظات الأزهر بالاسكندرية بالتنسيق مع منطقة الوعظ، وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا الفكرية المستحدثة وكيفية التعامل معها من واقع المنهج الأشعري.

حاضر في اللقاء د. عبد الفتاح العواري رئيس المركز، والدكتور يسري جعفر نائب رئيس المركز، حيث ناقش المحاضرون مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالمنهج الدعوي للوعاظ والواعظات، وكيفية تفنيد وتحليل المفاهيم الخاطئة التي تروجها التيارات المتشددة والحداثية الجديدة والرد عليها بمنهجية علمية تناسب مختلف الشرائح المجتمعية.