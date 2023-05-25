طاقم تحكيم مصري يدير نهائي كأس زامبيا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر لإدارة مباراة نهائي كأس زامبيا يوم 27 مايو الجاري.

يضم الطاقم كلا من أمين عمر حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وسامي هلهل مساعدان، ومحمود ناجي حكم رابع.

بيريرا يشيد بثنائي التحكيم المصري فى المونديال

أشاد البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بالثنائي محمد معروف وعمرو الشناوي ممثلا التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين، بعد المستوى المميز في أول ظهور لهما بالعرس العالمي الكبير.

وأدار محمد معروف مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره جزر فيجي كحكم ساحة.

بينما ظهر عمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراة الافتتاح بين جواتيمالا ونيوزيلندا، بجانب مباراة أمريكا وجزر فيجي أيضا.

بيريرا يتواصل مع ثنائي التحكيم المصري بالمونديال

وحرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي، وأثنى على المستوى المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطولة ليكونا خير سفير للتحكيم المصري.

الليبي معتز الشلماني حكما لذهاب نهائي ابطال افريقيا

اعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف برئاسة الرواندي سيليستين نتاجونجيرا تعيين طاقم تحكيم لقاء الاهلي المصري والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الليبي معتز إبراهيم الشلماني حكما للساحة ويعاونه كلا من الليبي عطية محمد مساعد أول والتونسي خليل الحساني مساعد ثاني والتشادي الحاجي محمد حكما رابعا ، والتونسي هيثم قيراط حكم فيديو والجزائر والجزائري مصطفى غربال حكم فيديو مساعد و الكاميرونية كارين فومو أتيزيمبونج حكم فيديو مساعد .

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة العاشرة مساء يوم السبت الموافق 4 يونيو المقبل على ملعب ستاد القاهره الدولي