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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أول تعليق من ويجز على أزمته مع الموسيقيين بشأن حفله بالتجمع الخامس.. أسرة عبد الحليم حافظ تعلن مقاضاة مستخدمي صوته بالذكاء الاصطناعي

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أول تعليق من ويجز على أزمته مع الموسيقيين بشأن حفله بالتجمع الخامس

أثارت أزمة حفل مغنى الراب ويجز وفريق كايروكى فى التجمع الخامس، والمقرر إقامته فى شهر يوليو المقبل جدلا واسعا خلال الساعات الماضية. 

وفى أول تعليق من ويجز، نشر بوستر حفله القادم بالقاهرة الجديدة، والمقرر إقامته يوم 23 يونيو المقبل، متجاهلا بذلك أزمته مع نقابة المهن الموسيقية بشأن حفل التجمع الخامس، والمقرر إقامته فى يوليو المقبل.

هل تقصد شيرين عبد الوهاب.. إليسا تستعين بمقولة للإمام علي بن أبى طالب

استعانت الفنانة اللبنانية إليسا بمقولة للإمام على بن أبى طالب عبر حسابها بموقع التدوينات “تويتر”. 

وكتبت إليسا: "الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى ‏ليس الفقير من فقد الذهب وإنما الفقير من فقد الاخلاق والأدب".

وتكهن عدد كبير من متابعى إليسا أنها تقصد الفنانة شيرين عبد الوهاب، خاصة بعد تصريحات الأخيرة.

أسرة عبد الحليم حافظ تعلن مقاضاة مستخدمي صوته بالذكاء الاصطناعي

كتب محمد شبانة نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تابعت خلال الأيام الماضية بعض محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل لأن ذلك يعد تشويها لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ".

 

 

 

العندليب عبد الحليم حافظ الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان عبد الحليم حافظ مغني الراب ويجز نقابة المهن الموسيقية

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