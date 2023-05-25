عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب المونوريل .. غلق كلي لمحور 26 يوليو لمدة 12 ساعة

المونوريل
المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر "بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر" .

مما يستلزم الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالإتجاهين لإزالة كوبرى المشاه الكائن بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر تحديداً أعلى نفق وادى النيل .. على أن يكون التنفيذ إبتدءاً من الساعة 12 صباحاً يوم الجمعة الموافق 26/5/2023 وحتى الساعة 12 ظهراً.

 مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير إتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين .. تقوم بالدخول بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو .. وإستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولاً إلى كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

- حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 ومناطق المهندسين إتجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر .. تقوم بالدخول إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو .. وإستكمال السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور  وصولاً إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.  

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة الأعمال الانشائية التحويلات المرورية المدينة الصناعية المونوريل تسيير حركة المرور خدمات المرور محور 26 يوليو مدينة 6 أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

المدرب طلبه بالاسم| هكذا رد الأهلي على رغبة كولر في ضم رمضان صبحي

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

إعلان عاجل من إدارة الكوارث | زلزال قوي يضرب تركيا

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

خالد الغندور يعلق على فرصة الزمالك من البطولة العربية بعد اعتذار الأهلي

معروض بـ شرط | مهاجم بيراميدز على رادار الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يُثمِّن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني

تحذير من استخدام السوشيال ميديا قبل النوم | أزمة

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء 30 مايو

روسيا: يجب ألا تكون هناك دولة أو لغة أوكرانية

‏ انتظام حركة الملاحة في قناة السويس بصورة طبيعية.. تفاصيل

معارك باخموت.. رئيس فاجنر يعلن إرسال جثماني أمريكي وتركي إلي بلديهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز بالبسلة والطماطم بدون تسبيك

انتبه .. علامات شائعة تكشف أن الكبد في خطر

فوتوشوب ولا تجميل .. صور وفاء مكي تشعل جدل رواد مواقع التواصل

الشهيرة بخطف جوز صاحبتها .. أول صور لـ البلوجر رهف من عقد قرانها

فيديو

صبري عبد المنعم وهنا الزاهد ومصطفى درويش..نجوم وقعوا في فخ النصب

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ