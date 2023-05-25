تكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل نصف كيلو مربى مشمش

تعد المربي من الاكلات اللذيذة التي يعشقها الكثير ونقدم لكي اليوم طريقة عمل مربي المشمش بأقل من ١٠ جنيهات

المقادير:-

½ كيلو مشمش

كوب سكر

ملعقه صغيره ليمون

طريقة التحضير:-

نغسل المشمش ونفصل النوي نضع السكر عليه ونتركه ليله فى الثلاجه

ونضع كوب سكر للنص كيلو حتي لايكون مسكر وممكن اكتر على حسب الرغبه

نضع المشمش المنقوع بالسكر على نار هادئة حتى الغليان وننزع اى رغوه بيضه من على الوش ونتركها 10 دقائق على نار هادئة لغايه عدم وجود أى رغاوى على الوش ونضيف عصير الليمون ونقفل النار.

ونضعها فى برطمان نظيف ونحفظها في الثلاجه.

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