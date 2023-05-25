الاتحاد المصرى يعلن رسميا إقامة بطولة "ستيل مان" لكمال الأجسام يوليو القادم

تنطلق في الواحد والعشرون من يوليو ٢٠٢٣ أقوى البطولات المحلية لكمال الأجسام، والفيزيك، للشباب والرجال، والتي تحمل اسم " ستيل مان" الرجل الفولاذي تحت إشراف كامل من الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنية .

من جانبه أكد الدكتور عادل فهيم، أن هذه البطولة تعد من أولى البطولات، التي يطلقها الاتحاد المصري لكمال الأجسام،لاكتشاف المواهب الجديده وقد تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد والاتفاق على جوائز البطولة، والتي ستكون مفاجأة لجميع الابطال، وأن البطولة ستقام في محافظة بني سويف وسيتم من خلالها انتقاء بعض العناصر المميزة ، استعداداً لمشاركتهم في البطوله العربيه المقرر اقامتها في الفتره من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 في مدينة الاسكندريه .



وأوضح فهيم أن بطولة" الرجل الفولاذي" سوف تشهد ايضاً تدشين حملة " الحرب ضد المنشطات" لتوعيه ابناءنا من مخاطر المنشطات .



وفي نفس السياق أكد دكتور احمد جابر المنسق العام لبطولة ستيل مان أن الاستعدادات تجرى على قدمً وساق للانتهاء من الترتيبات النهائيه وأننا نستعد بكل قوه لاستقبال هذه الحدث العالمي ونشكر الدكتور عادل فهيم على إقراره إقامة البطوله في محافظة بني سويف العريقة في الفتره من ٢٠ حتي ٢١ يوليو ٢٠٢٣ في فئات كمال الاجسام والكلاسيك والفيزك للشباب والرجال ونعده ان نكون على قدر الثقه .



ومن جانبه قال كابتن مصطفى عويس المدير التنفيذي لبطولة ستيل مان أننا أخدنا على عاتقنا التنظيم الجيد للبطولة وهناك العديد من المفاجأت والفعاليات خلال مشوار البطولة و التي ستكون مفاجأة للجميع من حيث التنظيم الرائع والتحكيم المميز لبطولة الرجل الفولاذي بحضور مكثف لكل محبي هذه الرياضه من كل مكان هذا بجانب الجوائز القيمة التي سوف نعلن عنها في غضون الأيام المقبلة.



وأكد كابتن عبدالله أيمن المستشار الفني للبطوله ان كافة الإمكانيات سوف توفر من أجل إنجاح البطولة وانها سوف تكون بدايه الانطلاقة للعديد من البطولات خلال الفتره المقبلة تحت شعار ((معا..ضد المنشطات)) .