صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

فوجئت عروسة خلال حفل زفافها بعرض العريس مقطع فيديو فاضح لعروسه خلال حفل زفافهما أمام الحضور، على شاشات العرض الكبيرة بقاعة الحفل ونقل موقع "تايمز ناو نيوز" خلال العام الماضي

وانتهى حفل زفاف بشكل درامي في الصين، إذ أظهر الفيديو العروس وهي تقيم علاقة غرامية مع زوج أختها الحامل.

وأصيب ضيوف حفل الزفاف بحالة من الصدمة والفزع عندما شاهدوا الفيديو الذي عُرض على حائط قاعة الاستقبال.

وأشار الموقع إلى أن العروس لم تبد أي ندم بعد فضح علاقتها المزعومة، وبدلا من ذلك، ألقت باقة الزهور على العريس.

وتم تداول مقطع حفل الزفاف الغريب على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن اتضح أن هذا الفيديو ليس جديدا إذ يرجع إلى عام 2019، ولكن ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" أنه أعيد تداوله من جديد وحصد مؤخرا أكثر من 10 ملايين مشاهدة.