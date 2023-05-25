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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء جديد من كييف بعد أنباء إصابة قائد الجيش الأوكراني بجروح خطيرة

القائد العام للقوات
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

نشر أناتولي شتيفان، الموظف بالخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الأوكرانية، مقطع فيديو مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بعد أنباء عن إصابته بجروح خطيرة.

وحسب صحيفة “سترانا”، فقد تم تصوير الفيديو الذي نشره شتيفان اليوم 25 مايو، لكن لم ترد إشارة إلى التاريخ على الفيديو.

فاليري زالوجني

وفي وقت سابق من اليوم، نشرت نائبة البرلمان الأوكراني من حزب “خادم الشعب”، آنا بورتوفا، صورة مشتركة مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بعد انتشار معلومات حول إصابته.

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ونشرت بورتوفا، الصورة عبر شبكة التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وكتبت: "ستعرفون كل شيء قريبًا".

وفي وقت سابق، أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرجي ناريشكين، أن روسيا تتلقى معلومات عن الحالة الصحية للقائد العام لقوات كييف فاليري زالوجني، الذي تتحدث مصادر عن إصابته بضربة صاروخية روسية.

الدفاع الأوكرانية القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية زالوجني كييف

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