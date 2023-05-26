عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تطرح كيلو اللحمة بـ 195 جنيه في هذه المنافذ

صدى البلد

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ، توفير نحو 150 سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية  علي مستوي الجمهورية بداية من السبت المقبل،  وذلك في إطار استعداداتها  لعيد الاضحى 2023.

وقال المهندس عادل رشدي الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين ، أنه سيتم زيادة معدلات الضخ بفروع المجمعات تباعاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين ، مشيراً إلي أنه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رؤوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي.

أضاف أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو ، لافتاً إلي أن عمليات التوزيع  تتم  وفقا لجداول زمنية محددة ، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أن الوزارة تعمل علي التنوع في مناشيء استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد علي مضاعفة الكميات التي يتم ضخها .

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية،  نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية ، ومن المتوقع وصول شحنات أخري خلال الفترة المقبلة وذلك مع اقتراب عيد  الأضحي المبارك

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  انه يتم  عقد اجتماعات دورية  لتأمين وصول  شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في  ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد  اللحوم و الابقار من الصومال و تشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية .

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجوده حاليا موجده بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر

وأكد الوزير  أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد علي شحنات جديدة من  رؤوس الماشية ، لافتا إلي أنه سيتم توفير  لحوم حية من جيبوتي و ضخها بالمنافذ فور وصولها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

صادم.. عريس يعرض فيديو فاضح لعروسته على الشاشات أمام المعازيم

إجابة مفاجأة| أحمد سليمان يعلن موقف حسن شحاتة من تدريب الزمالك

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

أخبار الرياضة.. الأهلي يقرر رحيل كهربا.. رابطة الأندية تحسم موقف الزمالك في البطولة العربية.. كابتن الأهلي ينضم للزمالك

ترشيحاتنا

760 ألف طالب يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية.. غدا

عاصفة ترابية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الجو اليوم وغدًا

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

لن تصدق.. الذكاء الاصطناعي يبتكر أول مضاد حيوي يقضي على البكتريا القاتلة

الدولار يرتفع ويسجل ثالث مكسب أسبوعي وسط توقعات استمرار رفع الفائدة

اعتقال لص المليار دينار في العراق.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

نشرة المرأة والصحة|صور خطوبة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها..فاكهة صيفية تحميك من السرطان..كيفية اكتشاف فقدان البصر عند الأطفال؟

بـ 195 جنيها للكيلو| لحوم حية يوم السبت بهذه المنافذ.. التفاصيل والأماكن

فاكهة صيفية تحميك من السرطان

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ