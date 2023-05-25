المصري الوحيد المشارك بمسلسل "كليوباترا" يكشف تفاصيل تعرضه للخداع.. ويتوعد بملاحقتهم قانونيًا

كشف الدكتور إسلام عيسى أستاذ الأدب والتاريخ بجامعة برمنجهام سيتي، وأحد المشاركين بالمسلسل المثير للجدل "كليوباترا" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، تفاصيل تعرضه للخداع من قبل الشركة المنتجة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، إنه تم التواصل معه، من قبل الشركة المنتجة، وكان سعيدًا بمشاركته كمصري، يمثل المصريين في فيلم خاص عن الملكة كليوباترا، ولكن فوجيء بما حدث.

وأشار إلى أنه أرسل إنذارًا لشبكة نتفيلكس، بعد الإعلان عن الفيلم الوثائقي، مضيفًا:" سأتخذ إجراءات قانونية ضد منتجي المسلسل، فقد سبب ضرراًا لي وللشعب المصري".



وواصل:" فوجئت بتقديم ممثلة سمراء في مسلسل كليوباترا على نتفيلكس".