صور وفيديوهات جديدة من حفل محمد فؤاد في السعودية

أحيا الفنان محمد فؤاد حفل غنائى ضخم مساء أمس الخميس فى السعودية وسط حضور عدد كبير من جمهوره العربي والسعودي.



وقدم فؤاد، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية الحب الحقيقي وفاكرك يانسيني وطمني عليك وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وساعات بشتاق ومعقول وخدني الحنين.

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تأثر الجمهور بغناء فؤش





فؤش فى السعودية

فؤش فى السعودية

فؤش فى السعودية

وتأثر جمهور جدة بتواجد محمد فؤاد على المسرح لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتفاعلوا مع أغنياته خاصة “حبيبي يا"، التي تعد واحدة من أشهر أعماله.

وحرص جمهور حفل محمد فؤاد على الغناء برفقته طوال تواجده على المسرح، وسط حضور بأعداد كبيرة وتفاعل كبير مع أعمال المطرب المصري الشهير.

فؤش فى السعودية

فؤش فى السعودية

فؤش فى السعودية

أسعار تذاكر حفل محمد فؤاد وأحمد سعد

وكانت تذاكر حفل محمد فؤاد قد طرحت مؤخرا بأربع فئات مختلفة الأولى بـ450 ريال سعودي أي ما يقارب الـ4000 جنيه أما الفئة الثانية بـ200 ريال أى ما يقارب الـ1700 جنيه والفئة الثالثة طرحت بـ150 ريال أى ما يوازي 1300جنيه.



طرحت تذاكر الفئة الرابعة بـ100 ريال وهو ما يقرب من 850 جنيها.

محمد فؤاد كان من المفترض أن يحيي هذا الحفل يوم 5 مايو الحالي إلا أنه تم تأجيله ليوم 25 من نفس الشهر لأسباب متعلقة بالشركة المنظمة للحفل.

علاج محمد فؤاد

من ناحية أخرى قال الفنان محمد فؤاد، في لقاء له مع برنامج et بالعربي، إنه شعر بمحبة الجمهور له، بعد شعورهم بالقلق في برنامج رامز نيفر ايند، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال محمد فؤاد، إنه لم يصب فى عملية تكميم المعدة، ولكنه أصيب في ظهره ما ترتب عليه سفره إلى ألمانيا للمرة الرابعة ليحقن ظهره هناك، وتلقي العلاج.